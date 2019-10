Concerti, Nightwish in Italia a fine 2020

I Nightwish tornano in Italia: la band finalndese si esibirà in un’unica data italiana a Milano, il prossimo 3 dicembre 2020 al Lorenzini District, e saranno accompagnati da ospiti non ancora annunciati. I biglietti costeranno €50,00 +d.p. e €60,00 in cassa la sera dello show. Saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 30 ottobre.

L'ultimo lavoro di studio della band è "Endless Forms Most Beautiful" del 2015