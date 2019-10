Adriano Celentano torna in TV con "Adrian": i primi ospiti e la struttura dello show

Il Corriere della Sera pubblica oggi nuove indiscrezioni sul ritorno in TV di "Adrian", sospeso lo scorso febbraio ufficialmente per problemi di salute (ma soprattutto per il deluente risultato in termini di audience. Il ritorno è fissato il prossimo 7 novembre, a distanza di nove mesi dallo stop.

Il Corriere riferisce di 4 prime serate il giovedì, e di un impianto più televisibo

Celentano apparecchierà un tavolo di conduttori, in rappresentanza delle diverse anime della tv italiana, per parlare di televisione. Ci saranno Carlo Conti (Rai), Bonolis (Mediaset), Giletti (La7). Sono stati tutti invitati e al momento nessuno ha posto veti (di solito sono gli scambi tra Rai e Mediaset quelli più complicati, ma a viale Mazzini nessuno ha fatto obiezioni).



Celentano vuole portare nello show, nelle puntate successive, Maria De Filippi, Enrico Mentana e Gerry Scotti. Tra gli ospiti musicali, la prima puntata vedrebbe la presenza di Ligabue. Questa parte occuperebbe la prima parte della serata, durata circa un'ora, mentre nella seconda andrebbero in onda gli episodi mancanti della serie animata "Adrian".