Concerti, Yes: tre date in Italia nel 2020

Gli Yes in concerto in Italia. La band britannica protagonista della scena prog rock degli anni '60, sarà in tour in tutta Europa nel 2020 per celebrare dal vivo i 45 anni dell'album "Relayer", pubblicato nel 1974: Steve Howe, Alan White e compagni suoneranno per l'occasione il disco in versione integrale. Nel calendario, anche tre appuntamenti nel nostro paese, in programma la prossima primavera.

Il gruppo suonerà il 28 aprile al Teatro Dal Verme di Milano, il 29 sarà in scena all'Auditorium della Conciliazione di Roma e il 30 sarà in scena al Teatro Geox di Padova.

I biglietti per i tre concerti italiani del tour degli Yes saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 10 di mercoledì 30 ottobre.