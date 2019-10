Mina, una foto su Instagram

Una foto di Mina: fosse qualsiasi altro artista, non sarebbe una notizia. Ma la cantante ha fatto dell'assenza di immagine la sua stessa immagine: compare solo sulle copertine, spesso in forma rivisitata o in forma più normale come sul prossimo "Mina Fossati" in uscita il 22 novembre. Ma le foto vere sono molto più che rare.

Così l'apparizione su Instagram della grande cantante è una grossa notizia: seppure di spalle, e in uno scatto "rubato" della figlia Benedetta Mazzini. Che dà un'altra notizia: Mina guarda video di gangsta rapper venezuelani. Si, avete letto bene.

Ecco lo scatto