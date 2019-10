La canzone di Ryan Adams dedicata a Sylvia Plath

Oggi Google ha dedicato il suo doodle a Sylvia Plath, poetessa americana nata il 27 ottobre del 1932, e morta l'11 febbraio del '63 a Londra, a 30 anni. Divenne famosa dopo la morte per le sue poesie e per il suo romanzo "La campana di vetro", uscito poco prima della sua scomparsa: soffriva di depressione e si suicidò dopo avere scoperto che il marito Ted Hughes la tradiva. Se volete conoscerla meglio, qua è stata ricostruita la sua storia.

Noi ricordiamo la poetessa con una bella canzone di Ryan Adams, "Sylvia Plath", da "Gold", il suo capolavoro del 2001 (qua la recensione)

I wish I had a Sylvia Plath

Busted tooth and a smile

And cigarette ashes in her drink

The kind that goes out and then sleeps for a week

The kind that goes out on her own

To give me a reason, for well, I dunno