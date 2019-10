Perché si parla di Enrico Nigiotti (risposta: il suo culo su Instagram)

In un weekend calmo, ogni cosa fa notizia, anche un culo su Instagram. In realtà, le performance sui social dei personaggi del mondo dello spettacolo fanno "notizia" già da un po', e i cantanti lo sanno. Ma Enrico Nigiotti forse non si aspettava tutti gli apprezzamenti al Lato B - no, non quello del suo singolo (l'ultima pubblicazione è “Notturna”, del maggio scorso, ma dovrebbere arrivare qualcosa a breve di nuovo.

No, il suo; il cantante toscano in questi giorni è in vacanza e non manca di postare ai suo 329mila follower aggiornamenti e tramonti. Ieri ha postato uno scatto di un tuffo, con costume tirato su, a lasciare vedere il suo culo, appunto. Descrizione autoironica ("Sobrietà (olio su tela)") e hashtag pure: ("#billyelliotnontivedonemmeno"). Apriti cielo... e non è passato innosservato il commento e l'apprezzamento di una collega sobria come Laura Pausini, che ha riempito di emoji basite la foto, ottenendo da sola più di 550 apprezzamenti alla sua risposta (e scatenando contemporaneamente gli esperti di gossip...).

Comunque, se vi siete persi il tutto, ora sapete la storia. Mai più senza, come si dice. Ecco lo scatto incriminato: