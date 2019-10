Quella volta che gli U2 cambiarono le regole del film-concerto con "Rattle and hum"

Il 27 ottobre del 1988 arrivava nei cinema "Rattle & hum" il film di Phil Joanou dedicato alla tournée americana degli U2, legato ad un album uscito due settimane prima. In realtà la pellicola, e il doppio album collegato, furono molto di più: il tentativo di cambiare le regole del film-concerto e dell'album dal vivo.

Un anno e mezzo prima, marzo 1987, la band irlandese aveva pubblicato quello che sarebbe rimasto nella storia come il suo capolavoro: "The Joshua tree". Al disco, best seller da milioni e milioni di copie, seguì un tour altrettanto trionfale, tra Europa ed America. E fu qui che la band ebbe l'intuizione: "The Joshua tree" era un racconto sul luogo "dove le strade non hanno nome", fin dalla copertina. Quello che sarebbe arrivato dopo non poteva essere un semplice film-concerto o un semplice live album. Così nel disco e nel film gli U2 espansero il loro racconto dell'America,

Il film univa canzoni dal vivo, rivisitazioni di brani - memorabile la versione gospel di "I still haven't found" con un coro di Harlem, al Madison Square Garden - collaborazioni con icone come B.B. King ("When love comes to town") e Bob Dylan (co-autore di "Love Rescue Me") e cover ("All along the watchtower", sempre Dylan, e "Helter skelter", che gli U2 volevano togliere dall'immaginario di Charles Manson che la citò nella sua strage a Bel-Air).

Un'operazione memorabile che ricordiamo con alcuni video.