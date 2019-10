A Roma reunion del trio Fabi-Silvestri-Gazzé

Durante la seconda data romana del tour di Daniele Silvestri (qui la recensione della prima sera) si è riunito il trio de "Il padrone della festa".

Niccolò Fabi e Max Gazzé hanno cantato assieme alla'amico e cantautore romano "L'amore non esiste", brano dal loro album congiunto del 2014.

ecco il video della performance, e la scaletta della serata

SETLIST

Qualcosa cambia

Marzo 3039

Complimenti ignoranti

Concime

Scusate se non piango

Manifesto

Tutti matti

Precario è il mondo

L'appello

La guerra del sale

Argentovivo (con Rancore)

Il mio nemico (con Rancore)

Arlecchino - Cover di Rancore

Dove sei

L'uomo col megafono

Le cose in comune

Hold Me

Strade di Francia

Desaparecido

Occhi da orientale

1000 euro al mese

A me ricordi il mare

Monetine

L'amore non esiste - Cover di Fabi Silvestri Gazzè (con Fabi Silvestri Gazzè)

La mia casa

La vita splendida del capitano

Tempi modesti

Gino e l'Alfetta

Salirò (con Rancore)



BIS #1