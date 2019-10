Quella volta che i Beatles diventarono "Baronetti" (e fumarono prima di vedere la Regina)

26 ottobre 1965: I Beatles vengono nominatu Members of the British Empire (MBE) dalla regina Elisabetta: è il giorno in cui i Fab Four diventano Baronetti.

Una leggenda nella leggenda vuole cge i Fab Four fumarono canna prima di essere ricevuti da sua Maestà Elisabetta.

Il fatto, però, è stato smentito da “The Beatles anthology” il libro ufficiale uscito nel 2001. E a smentire la storia fu George Harrison, che disse che la leggenda è priva di fondamento: fu un invenzione di John Lennon. Spiega Harrison:

Non è vero che abbiamo fumato marijuana a Buckingham Palace prima di ricevere dalla regina il MBE (Member of British Empire). Quello che è successo è che stavamo aspettando il nostro turno, in fila con centinaia di altre persone, ed eravamo così nervosi che siamo andati alla toilette. Dove abbiamo fumato una sigaretta, perché all’epoca fumavamo parecchio. Anni dopo sono sicuro che sia stato John a raccontare: ‘Oh sì, siamo andati al bagno e abbiamo fumato’, e nel racconto la sigaretta è diventata uno spinello, perché qual era la cosa peggiore che si potesse fare prima di incontrare la regina? Una canna! Ma non è mai accaduto”.

Ringo Starr raccontò che quartetto era pervaso da una certa euforia, ma senza ricordarsi se la causa fosse la droga o dall'essere a Buckingham Palace: “Sua Altezza ci chiese da quanto tempo suonavamo assieme, e Paul rispose: ’40 anni’. La regina non sapeva se ridere o pensare che eravamo fuori di testa”.