Pink Floyd, in rete un raro video del tour di "Animals"

Il prossimo 29 novembre i Pink Floyd pubblicheranno 'The Later Years', secondo parte del progetto dedicato alla raccolta degli album, dopo "The Early years". Il box (5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD) copre il periodo con David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright dal 1987 in poi. Ma se siete fan e volete ingannare l'attesa, in rete è affiorato materiale raro del periodo precedente. Del 1977, per la precisione: un video dal vivo dal vivo durante il tour di "Animals". La band suonò 1 marzo 1977 alla Olympiahalle di Monaco e il sito www.ifloydiani.it ha recuperato queste immagini amatoriali da un vecchio filmato a 8mm.

Il Box 'Pink Floyd The Later Years' copre include i tre album in studio usciti dalla fine degli anni '80, dopo l'uscita di Roger Waters: 'A Momentary Lapse of Reason', 'The Division Bell' e 'The Endless River' come anche i due album live: 'Delicate Sound of Thunder' e 'Pulse'. Con una produzione aggiuntiva di David Gilmour ed Andy Jackson, più di 13 ore di audio e materiale audiovisivo inedito, inclusi i concerti di Venezia nel 1989 e Knebworth nel 1990. Qua la lista completa dei materiali