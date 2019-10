Marracash, nel nuovo disco featuring di Cosmo, Mahmood e Sfera Ebbasta

Mahmood, Guè Pequeno, Luchè, Coez, tha Supreme, Massimo Pericolo, Madame, Sfera Ebbasta: sono questi i nove featuring del nuovo disco del “King del rap”.

"Persona" - seguito di “Santeria”, pubblicato nel 2016 in collaborazione con Gué Pequeno - esce il 29 ottobre. La lista dei duetti è stata riportata da AllMusicItalia, mentre Marracash, sui suoi social ha spiegato: "Ho scelto 9 persone, ad ognuno ho assegnato una parte del corpo di Fabio, per definire meglio Marra"

Persona, infatti, è una sorta di concept album in cui "I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui sarò io a raccontarli".

Questo il trailer dell'album