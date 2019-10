Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: Amazon, il festival e le polemiche

Amazon si lancia nel mercato della musica del vivo: il colosso dell'ecommerce capitanato da Jeff Bezos ha annunciato il suo primo evento live, battezzato Intersect, destinato ad andare in scena i prossimo 6 e 7 settembre a Las Vegas. Non mancano però le polemiche: dopo la presa di posizione di The Black Madonna, centinaia di artisti - come Deerhoof, Guy Picciotto, Hurray for the Riff Raff, Ted Leo, Speedy Ortiz, Girlpool, Downtown Boys, Priests, Immortal Technique, Xiu Xiu e moltissimi altri - hannp firmato una petizione per boicottare il festival, accusando Amazon di supportare le violazioni dei diritti umani. Vi raccontiamo tutto nella puntata di oggi di Music Biz:

