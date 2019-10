Tool: quella volta che registrando "Fear Inoculum" diedero fuoco allo studio

"Fear Inoculum" dei Tool è stato uno dei dischi cardine del 2019. La gestazione è stata molto lunga e le session in studio della band - a quanto pare - piuttosto movimentate.

Il producer del disco, Joe Barresi, ospite del podcast "Inside Track" (sponsorizzato da "Kerrang!"), ha raccontato un episodio emblematico a questo proposito. Ha detto:

Quando lavoriamo, siamo soliti arredare la sala si ripresa in modo che abbia forti elementi visivi. Dan [Carey - ndr] ama avere dietro di sé elementi con forme geometriche ben definite, c'è sempre un impianto come quello dei live e molte candele. E' un ambiente che emana molte vibrazioni. Una volta ricordo di avere visto il tecnico della batteria, Bruce Jacoby, in piedi davanti al mixer con un'espressione terrorizzata dipinta sul viso. All'improvviso si catapultò fuori dalla sala mixer aprendo una porticina di sicurezza e si buttò dietro alla batteria di Dan... credo che Dan stesse suonando talmente forte da far cadere una candela su uno dei timpani del suo set, che aveva preso fuoco".