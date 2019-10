Lizzo: ascolta il remix di ‘Good has hell’ con Ariana Grande

La 31enne rapper statunitense ha pubblicato una nuova versione della sua canzone “Good as Hell”; il remix del brano del 2016 di Lizzo vede la partecipazione di Ariana Grande. Una collaborazione tra la femcee statunitense e la voce di Thank u, next’ era nell’aria da tempo: ad aprile la rapper aveva presentato la cover di “7 rings” della popstar 26enne durante una sessione per SiriusXMU.

Lizzo ha pubblicato il suo terzo album “Cuz I love you” lo scorso aprile e lo scorso luglio si è esibita anche in Italia presso il Circolo Magnolia di Milano. Ariana Grande, invece, è tra le favorite agli imminenti MTV EMA 2019 che si svolgeranno il prossimo 3 novembre al Fibes di Siviglia, in Spagna, per cui ha ricevuto sette nomination tra cui quella come "Best artist" e "Best video”.