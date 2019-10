Kanye West: 'No rapporti prematrimoniali per i miei collaboratori'. Ecco 'Jesus is king'

È ufficiale, il musicista di Atlanta ha pubblicato il nuovo album ‘Jesus is king’ ed è disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme digitali di musica e sul sito ufficiale di Kanye West è possibile acquistare la versione vinile dell’ideale seguito di “Ye”.

Il disco del rapper, la cui pubblicazione è stata più volte annunciata e in seguito rimandata, ha finalmente visto la luce nonostante alla mezzanotte tra il 24 e il 25 ottobre - data ufficializzata nei giorni scorsi da un comunicato stampa - non fosse ancora disponibile. Lo stesso Kanye West, infatti, ha pubblicato nella notte di oggi un post su Twitter annunciando di stare ultimando i mixaggi di “Everything we need”, “Follow God” e “Water”.

Il rapper, che in concomitanza l’uscita di “Jesus is king” ha pubblicato l’eponimo film, ha annunciato ai microfoni di Zane Lowe, ospite del programma radiofonico Beats 1 di Apple Music che il prossimo 25 dicembre pubblicherà un nuovo album dal titolo - in linea con il giorno di Natale - “Jesus is born”.

Il musicista americano ha inoltre raccontato a Lowe del percorso religioso intrapreso negli ultimi tempi e di quanto la spiritualità e la fede abbiano influenzato il lavoro sul progetto discografico uscito oggi, 25 ottobre.

“Ho chiesto alle persone che hanno collaborato alla realizzazione del disco di astenersi dai rapporti sessuali prima del matrimonio.”

Ha detto Kanye West, che poi ha aggiunto: