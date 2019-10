Foo Fighters, progetti in cantiere per i 25 anni di carriera? Parla il batterista Taylor Hawkins

Il prossimo anno i Foo Fighters segneranno il traguardo dei venticinque anni di carriera, considerando che la band di Dave Grohl ha dato alle stampe il suo esordio discografico, “Foo Fighters”, nel 1995. E sempre il prossimo anno sarà quello in cui i rocker statunitensi dovrebbero pubblicare, stando alle loro più recenti dichiarazioni, l’ideale seguito di “Concrete and Gold”, di certo un ottimo modo per celebrare il venticinquennale. Ma cos’altro hanno in programma i Foos per questo importante anniversario?

Il batterista della band ha fatto due chiacchiere a tale proposito con Kerrang, dicendo: “Ci sono molti discorsi in ballo. E penso che Dave stia già delineando quello che vorrebbe che fosse il prossimo album, non sarei sorpreso se ci fosse qualcosa in arrivo”. Aggiungendo: “Ma non posso dirlo con una certezza del 100% perché io sono sempre l’ultimo a venire a sapere le cose e non voglio darlo per certo”. E infine: “Ma immagino che verrà preparato qualcosa per i venticinque anni dei Foo Fighters, di sicuro. Ci conosci, non ci fermiamo mai”.

Il biondo batterista californiano si appresta a pubblicare il prossimo 8 novembre il suo nuovo album solista “Get The Money”, del quale Taylor Hawkins, in formazione con i suoi Coattail Riders, ha già fatto ascoltare la title track. Nell’album sono presenti anche i compagni di band Dave Grohl e Pat Smear.