R.E.M., ascolta la demo inedita ‘Uptempo Mo Distortion’

Continuano a trapelare anticipazioni del cofanetto dedicato al venticinquennale di “Monster”, nono album in studio dei R.E.M., che vedrà la luce il 1° novembre prossimo. Dal boxset è scaturita oggi la demo strumentale “Uptempo Mo Distortion”, che potete ascoltare qui sotto e che fa seguito ad assaggi come le nuove versioni di "What's The Frequency, Kenneth?” e di “Let Me In” e alla demo "Revolution 4-21":

La ristampa di “Monster”, composta da sei CD, contiene, oltre alla versione originale dell'album, demo inedite, un live della tournée del '95 e alcuni materiali video. Restando nell’universo R.E.M., nelle scorse settimane il frontman della band di Athens scioltasi nel 2011, ha pubblicato, come artista solista, il brano "Your Capricious Soul". Potete ascoltarlo qui.