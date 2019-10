Coldplay, guarda il video di 'Orphans'

I Coldplay hanno reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il video di "Orphans", uno dei primi due brani estratti - l'altro è "Arabesque" - dal nuovo doppio album della band capitanata da Chris Martin: la clip, che riprende gli elementi del gruppo inglese esibirsi sia per strada, come busker, sia in contesti più "professionali" con l'accompagnamento di un corpo di ballo, è stato diretto da Mat Whitecross, già regista dei documentari "The Road to Guantanamo" del 2006 e "Oasis: Supersonic" del 2016 e prodotto da Hannah Clark.

“Everyday Life”, la cui tracklist è stata annunciata con una serie di annunci pubblicati su diversi quotidiani europei - tra i quali anche l'italiano Corriere della Sera - sarà pubblicato il prossimo 22 novembre: il doppio album - bipartito in “Sunrise” e “Sunset” - rappresenta la prima prova di inediti in studio per la band di Chris Martin dal 2015, anno di pubblicazione di "A Head Full of Dreams", disco che valse ai Coldplay la prima posizione nella classifiche di vendita di Olanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.