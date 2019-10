Salmo: un concerto il 14 giugno a San Siro, Milano. I prezzi dei biglietti

Per mezzo di un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale, Salmo ha annunciato un concerto allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, per il prossimo 14 giugno. "Il mostro finale", ha definito lo stesso rapper sardo il suo evento nella Scala del Calcio: "Ci vediamo in campo".

I biglietti per il live sono già disponibili all'acquisto sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le rivendite autorizzate.

Ecco, di seguito, i prezzi dei biglietti in base ai diversi ordini di posto disponibili:

1 Anello Rosso Numerato Intero € 69,00

1 Anello Blu Numerato Intero € 63,25

1 Anello Verde Numerato Intero € 63,25

2 Anello Rosso Numerato Intero € 57,50

2 Anello Blu Numerato Intero € 51,75

2 Anello Verde Numerato Intero € 51,75

3 Anello Rosso Numerato Intero € 46,00

3 Anello Blu Numerato Intero € 40,25

3 Anello Verde Numerato Intero € 40,25

Prato Intero € 51,75

Prato Gold Intero € 69,00

Le cifre sopra indicate sono comprensive di diritti di prevendita ma non di eventuali commissioni addizionali.

Il rapper di Olbia ha annunciato, per il prossimo mese di marzo, il suo primo tour internazionale: dopo una prima tranche di appuntamenti a Madrid (il 16 marzo), Barcellona (il 17), Lugano (il 20), Zurigo (il 22), Losanna (il 24), Parigi (il 27), Stoccarda (il 29), Monaco di Baviera (il 31), Amburgo (il 2 aprile), Bruxelles (il 4), Londra (il 6), Amsterdam (l'8), Lussemburgo (il 9), Salmo sarà di scena il 22 aprile a New York, il 24 a Miami e il 27 a Los Angeles - presso la storica venue Whisky a Go-Go. Quella a San Siro, a Milano, è la prima data italiana annunciata dall'artista per il 2020.