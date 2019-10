Di quando Nikki Sixx perse la verginità

Il leader dei Mötley Crüe Nikki Sixx è stato intervistato da Brittany Furlan, moglie del suo compagno di band Tommy Lee, per il suo ‘Worst Fists’. Nikki ha rivelato quando perse la verginità.

Questo il report fatto da Alternative Nation della prima volta di Nikki Sixx:

“Quindi, ricordo che Suzy mi ha chiamato. Mia nonna disse: "Frankie (il vero nome di Nikki è Franklin), c’è la tua ragazza al telefono. Lei disse, ‘Ho un regalo per te’. E io, ‘Puoi darmi un suggerimento?’. Lei, ‘Le iniziali sono B.J.’ Io, non molto sveglio, ‘Che cos'è?’ È davvero triste. Non avevo idea di cosa fosse. Lei allora disse: "Vieni in questa casa, faccio la babysitter lì stasera". Così andai alla casa e lei aprì la porta, andò nell'armadio della moglie della coppia per cui stava facendo la babysitter e si mise la sua biancheria intima. A casa non c'era nessuno tranne me, Suzy e il bambino addormentato, ed è così che ho perso la verginità."