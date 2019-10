Queen, guarda i tre video ufficiali realizzati con il contributo dei fan

Lo scorso luglio la band oggi guidata da Brian May e Adam Lambert aveva lanciato l'iniziativa "You Are the Champions", che - parafrasando uno dei brani più celebri dei Queen - invitava i fan della formazione un tempo capitanata da Freddie Mercury a realizzare nuovi video musicali per tre brani estramemente popolari appartenenti al reportorio del gruppo.

Per le tre canzoni - "Don’t Stop Me Now", "Bohemian Rhapsody" e "A Kind of Magic" - gli organizzatori dell'iniziativa avevano fornito canovacci specifici per la realizzazione dei lavori: per il singolo di "Jazz" del 1979 era stata fornita una coreagrafia che i protagonisti del video erano invitati a ripetere, mentre per il primo estratto da "A Night at the Opera" del 1975 l'indicazione era quella di riprendersi durante l'esecuzione - vocale o strumentale - del brano. Per la title track dell'album datato 1986 la sfida proposta era quella di realizzare grafiche ispirate al brano da utilizzare per la realizzazione di un lyric video. Ecco il risultato:

Secondo Universal Music, l'etichetta dei Queen che ha organizzato il contest, all'appello hanno risposto oltre 10mila tra musicisti, videomaker e creativi da oltre 120 differenti paesi.