Ringo Starr parla di “Grow Old with Me”, brano di John Lennon incluso nel suo nuovo album

Come anticipato a settembre, nel nuovo album di Ringo Starr “What’s My Name”, in uscita oggi, è inclusa la canzone di John Lennon “Grow Old with Me” che faceva parte del disco postumo pubblicato nel 1984, “Milk and Honey”.

Ad eseguire il brano insieme a Ringo anche l’altro ex Beatle Paul McCartney. L’idea di interpretare “Grow Old with Me” è vecchia di parecchi anni. Già negli anni Novanta Ringo, Paul e George Harrison avevano pensato di riprenderla durante la realizzazione di The Beatles Anthology, ma poi non se ne fece nulla.

Questa versione di "Grow Old With Me" oltre a Ringo Starr alla batteria e alla voce e McCartney a basso e al coro vede la partecipazione del chitarrista degli Eagles (e cognato di Ringo) Joe Walsh alla chitarra, mentre Jack Douglas ha arrangiato gli archi.

In un comunicato stampa, Starr ha spiegato il significato sentimentale della canzone: