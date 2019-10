Music Making Prize alla Milano Music Week 2019: 'Celebriamo chi fa crescere gli artisti'

E' stata presentata a musicROOMS - Music Innovation Hub, all'interno di BASE Milano, la prima edizione dei Music Making Prize, riconoscimento concepito dall'industria discografica italiana per premiare le figure professionali operative nella filiare del comparto musicale tricolore: a illustrare il progetto sono intervenuti Dino Lupelli (General Director di Music Innovation Hub / Linecheck), Dario Giovannini (vicepresidente di PMI) e Alice Salvalai (Project Manager di Music Innovation Hub).

"Questo premio è nato su spunto di PMI e FIMI, ed è supportato da AFI al fine di rappresentare tutta la discografia", ha chiarito Giovannini: "In un momento così delicato per l'industria musicale, dove il rappresentazione che sta venendo proposta al pubblico è quella della disintermediazione - si pensi alla centralità assegnata dei media alle grandi piattaforme digitali - vogliamo dimostrare che dietro gli artisti c'è una filiera, composta anche da fotografi, grafici, tecnici e altri, che lavora per far crescere l'artista. Si vince se l'artista è forte, certo: questa gara, tuttavia, non è uno sprint, ma una maratona, è il merito di restare a certi livelli è di chi sta dietro all'artista".

"Nessuno nega l'importanza e la rilevanza delle nuove soluzione tecnologiche", aggiunge Lupelli, "Ma qui stiamo parlando di risorse umane. E' importante che tre realtà che rappresentano l'industria discografica abbiano promosso questo premio. Il nostro sogno è quello di ritrovarci ad applaudire chi tra i colleghi ha spinto di più per innovare. Il Music Making Prize non è una competizione, anche se c’è un premio, ma una festa della musica da parte di chi la fa, anche da dietro una scrivania".

La Salvalai, che annuncia un premio speciale che verrà annunciato il prossimo 8 novembre, data per la quale saranno rese pubbliche le shortlist di candidati nelle varie categorie, chiarisce lo spirito del riconoscimento principe dell'iniziativa, quello per il "miglior progetto discografico": "E' un premio per l'innovazione, pensato a chi meglio racconterà l'identità di un progetto". "Il titolo non è stato concepito per premiare chi vende di più: per quello ci sono già le classifiche", aggiunge Giovannini: "Questo premio, come tutta la serata, vuole essere una celebrazione del lavoro della discografia". Con un sogno nel cassetto: "Sarebbe bello", conclude il vicepresidente PMI e dg di Carosello, "che per una volta fossero gli artisti a premiare i discografici...".