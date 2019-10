Kanye West, dopo ‘Jesus Is King’ arriva (il giorno di Natale) ‘Jesus Is Born’

Per quanto il nuovo capitolo discografico di Kanye West, “Jesus Is King”, ancora non abbia visto la luce – l’album uscirà alla mezzanotte di oggi, allo scoccare del 25 ottobre – il rapper e produttore di Atlanta ha già annunciato il suo seguito, “Jesus Is Born”, destinato a fare il suo ingresso nel mercato, in linea con il titolo, il giorno di Natale. L’annuncio dell’uscita del disco è arrivato dalla viva voce di Kanye West mentre era ospite da Zane Lowe su Apple Music’s Beats 1: ai microfoni di Lowe, Kanye Omari West ha presentato il disco come un “disco della messa della domenica”, lasciando poi intendere che potrebbe contenere le registrazioni dei Sunday Service che da qualche mese l’artista sta mettendo in scena negli States.

La svolta religiosa di Kanye West ha trovato espressione anche nel corso del suo intervento a Music’s Beats 1, dove il rapper statunitense ha spiegato: “Non divertirò più. Non sono qui per il divertimento di nessuno”. Chiarendo: “Ora che sono al servizio di Cristo il mio lavoro è diffondere il Vangelo, far sapere alle persone quello che Gesù ha fatto per me”. Alla luce di questo West ha anche spiegato di essere intenzionato a incidere nuovamente la musica della sua carriera facendo però in modo che rifletta i valori cristiani.

“Jesus Is King” uscirà questa notte dopo numerosi posticipi ai quali un paio di giorni fa la Def Jam, la casa discografica di West, ha messo la parola fine annunciando ufficialmente la pubblicazione del disco. Che ormai, se tutto va bene, dovrebbe essere pronto all’ascolto tra davvero poco tempo.