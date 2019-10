Raf al Bitalk di Bitonto con il recital ‘La rivoluzione nell’anima’

Andrà in scena, dal 30 ottobre al 3 novembre, a Bitonto, in provincia di Bari, la terza edizione di Bitalk, festival diffuso di musica, teatro, cinema, arte e letteratura dedicato quest’anno al tema “dal ’68 agli anni di piombo”. Il calendario dell’evento include numerosi ospiti, tra i quali Raf, Omar Pedrini, Gherardo Colombo, Vittorio Sgarbi, Pupi Avati, Alessio Boni, Vauro Senesi, Giuliano Turone, Gianni Ciardo, Antonio Stornaiolo, Gabriella Labate, Cosimo Damiano Damato, Vladimiro Satta e molti altri. Raffaele Riefoli, in arte Raf, presenterà per l’occasione per la prima volta al pubblico, mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Traetta, il recital “La rivoluzione nell’anima”, un omaggio al ’68 e non solo, tratto da un verso di “Jamas” (“La prova”, 1998) che il cantautore dedicò a Che Guevara. La voce di “Gente di mare” non sarà la sola a esibirsi in uno spettacolo che fonde musica e teatro: anche l’ex Timoria Omar Pedrini, insieme ad Alessio Boni, porterà sul palco del Teatro Traetta lo spettacolo teatral-musicale “66/67” con i brani di, tra gli altri, John Lennon, Lou Reed, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, David Bowie e Bob Marley, molti dei quali tradotti in italiano e recitati da Boni.

