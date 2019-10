I Guns N'Roses eseguono "Dead Horse" in concerto dopo 26 anni

Dopo avere eseguito in concerto, lo scorso 7 ottobre, "Locomotive" dopo ben 27 anni, i Guns N'Roses regalano un'altra chicca al pubblico accorso nella serata di ieri al concerto tenuto alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, hanno infatti eseguito "Dead Horse" dal vivo per la prima volta dal 1993.

La canzone è inclusa nell'album della band statunitense "Use Your Illusion I" pubblicato nel 1991 ed è stata proposta per l'ultima volta dal vivo nell’ultimo concerto del tour di "Use Your Illusion" il 17 luglio 1993 all’Estadio River Plate di Buenos Aires in Argentina.

Attualmente i Guns N’Roses sono in tour negli Stati Uniti, tour che ci chiuderà il prossimo 2 novembre.