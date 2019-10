Leonard Cohen: guarda il video di “Happens to the Heart”

Il 22 novembre uscirà “Thanks for the Dance”, il primo album postumo di inediti del cantautore canadese Leonard Cohen. L’album è stato curato dal figlio Adam che con la collaborazione, tra gli altri, di Beck, Damien Rice e Bryce Dessner dei National ha completato alcune canzoni risalenti a “You Want It Darker” (leggi qui la nostra recensione), l’ultimo album pubblicato da Cohen nell’ottobre 2016 prima che la morte lo raggiungesse il 7 novembre dello stesso anno.

Da “Thanks for the Dance” dopo “The Goal” il mese scorso, ora viene pubblicato come primo singolo ufficiale, “Happens to the Heart”. Il video che accompagna la canzone è stato ispirato dal periodo trascorso da Cohen a vivere come un monaco buddista al Mount Baldy Zen Center in California.

Il regista Daniel Askill ha dichiarato a Rolling Stone:

"Volevo creare qualcosa che parlasse degli anni di Leonard da monaco. Questo film è una narrazione silenziosa e simbolica che traccia il lasciar andare l'ego e le trappole della fama."

GUARDA QUI IL VIDEO