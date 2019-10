Rock and Roll Hall of Fame: la classifica provvisoria

Il 2 maggio si terrà, al Public Auditorium di Cleveland (Ohio), la cerimonia di introduzione degli artisti della classe 2020 nella Rock and Roll Hall of Fame. Le votazioni si chiuderanno alla mezzanotte del 10 gennaio e i nomi dei musicisti scelti verranno comunicati non molto tempo dopo.

Dal 2012 è possibile per i fan votare online nel sito della Hall of Fame. Il numero di voti raccolti sino ad ora sfiora i due milioni e questa che viene riportata più sotto è l’attuale classifica provvisoria dei sedici candidati ad entrare nella Rock and Roll Hall of Fame.

Pat Benatar 209.000 voti

Doobie Brothers 188.000

Soundgarden 183.000

Judas Priest 159.000

Depeche Mode 156.000

Dave Matthews Band 154.000

Motorhead 137.000

Whitney Houston 134.000

Thin Lizzy 131.000

Nine Inch Nails 124.000

Todd Rundgren 95.000

Notorious B.I.G. 86.000

T. Rex 82.000

Kraftwerk 47.000

Rufus featuring Chaka Khan 40.000

MC5 39.000