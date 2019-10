Spotify testa il consiglio sponsorizzato sugli album

La piattaforma streaming Spotify ha visualizzato, per un certo periodo di tempo, ai suoi clienti su mobile consigli a schermo intero di nuovi album di alcuni artisti (il pop-up ‘Nuova musica per te!’, con un pulsante ‘Vai all'album’).

Finora, questa è stata una caratteristica puramente editoriale - nota come – ‘marquee’ per i partner del settore. Ora Spotify sta lanciando un test negli Stati Uniti per ‘far pagare gli artisti per sponsorizzare questi consigli’, sia per gli ascoltatori gratuiti che per gli abbonati paganti al servizio. Quindi, per la prima volta, le case discografiche (e altri attori del settore) saranno presto in grado di pagare per promuovere i loro artisti a fan targettizzati all'interno dell'ecosistema Spotify.

La nuova funzionalità è abbastanza simile al modo in cui le etichette e gli artisti attualmente pagano per i post sponsorizzati su Facebook e Instagram. Nel caso di Spotify, i pop-up ‘Music For You’ a pagamento arriveranno all'interno di account gratuiti e premium. Questi già esistono e avvisano organicamente i fan degli artisti su Spotify quando è disponibile una nuova importante uscita, ma presto le etichette saranno in grado di manipolare quali fan vedono cosa.

Gli utenti Premium di Spotify saranno in grado di disattivare i pop-up sponsorizzati ‘Music For You’, non gli utenti gratuiti. Ragionevolmente, Spotify limiterà il numero di questi pop-up che i singoli ascoltatori vedranno in un dato periodo, per evitare il rischio spam. È una funzione per i soli album. E, con un occhio alle norme pubblicitarie, il pop-up include una divulgazione di ‘Sponsored recommendation’, con un link che consente alle persone di ottenere maggiori informazioni.

Eseguirlo come test in un singolo paese significa che Spotify si adatterà al feedback, se necessario, prima di decidere quando/se e come implementare questo cambiamento a livello globale.

Spotify sta eseguendo il test con un gruppo ‘selezionato’ di artisti su major e indies. La sponsorizzazione avrà un costo per clic: verrà impostata una spesa massima e gli annunci verranno pubblicati fino all'esaurimento del budget. I dettagli su quali saranno tali costi non sono ancora pubblici.