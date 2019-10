Concerti, Louis Tomlinson dal vivo a Milano

L'ex membro degli One Direction Louis Tomlinson ha annunciato le date del suo primo tour mondiale solista e vi è inclusa l’Italia. Il musicista britannico si esibirà, per un’unica data, l’11 marzo al Fabrique di Milano. Il 31 gennaio 2020 uscirà il primo album solista di Tomlinson, “Walls”. Nella giornata di oggi ha pubblicato il singolo "We Made It".

I biglietti saranno in prevendita per gli iscritti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 30 ottobre. Saranno disponibili a tutti sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 di lunedì 4 novembre.