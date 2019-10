Selena Gomez, ascolta la nuova canzone ‘Look at her now’. Video

La cantante texana discograficamente ferma a “Revival” del 2015 ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Look at her now”. Il singolo di Selena Gomez è stato diffuso dopo la condivisione dell’inedito “Lose you to love me”.

Il nuovo brano della voce di “Slow down” - di cui sono co-autori Julia Michaels, Justin Tranter e Ian Kirkpatrick - è accompagnato dal video diretto da Sophie Muller:

La cantante, su “Look at her now” ha detto: