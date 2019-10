IFPI e Win annunciano il servizio “Repertoire data exchange”

La IFPI, Federazione internazionale dell'Industria Fonografica, e Win - Worldwide Independent Network - hanno annunciato per il prossimo 2020 il servizio “Repertoire data exchange” (RDx). Il portale favorirà la centralizzazione dei dati trasmessi tra le etichette discografiche e le società di licenze musicali. Come hanno spiegato le due istituzioni: “Lo scopo del servizio è di offrire ai detentori del diritto di registrazione, di ogni dimensione e provenienti da tutti i paesi, un singolo punto di registrazione per fornire il loro repertorio di dati in un format standardizzato, facilmente accessibile in tempi rapidi da tutte le compagnie di licenze musicali, portando a un miglioramento della qualità dei dati”. IFPI e Win hanno scelto la società britannica di gestione collettiva PPL per avviare il progetto, con la speranza che il servizio velocizzi le prestazioni pubbliche e i pagamenti per i diritti. Frances Moore, a capo della IFPI, ha spiegato:

“Il servizio migliorerà l’efficienza operativa e favorirà la riduzione dei costi per i titolari dei diritti, pur consentendo alle compagnie di licenze musicali di recuperare dati autorevoli da un unico punto - consentendo una distribuzione più accurata e tempestiva dei ricavi”.

Charlie Phillips ha aggiunto: “Siamo lieti che l'industria stia lavorando insieme per creare un servizio a beneficio di tutte le etichette e produttori”.