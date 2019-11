Cure, tutto su "40 Live": formati, tracklist e info

Chi ha amato e ama la band di Robert Smith - ovviamente i Cure - non potrà facilmente bypassare "40 Live", una nuova uscita video targata Universal.

Dispinibile dal 18 ottobre 2019, "40 Live" raccoglie in due DVD o due dischi Blu-ray un'accoppiata speciale di esibizioni dal vivo dei Cure. Si tratta di "CURÆTION-25" - concerto tenuto in chiusura del Meltdown Festival (curato da Robert Smith in persona) - e "ANNIVERSARY", ossia il live della band del 7 luglio 2018.

Il primo show è stato registato alla Royal Festival Hall di Londra nel giugno 2018. Nel corso di quella serata i Cure hanno suonato una canzone tratta da ciascuno dei loro 13 album - in ordine prima cronologico, poi inverso; il tutto intervallato da alcuni inediti.Il secondo concerto si è tenuto, invece, a Hyde Park, in Londra.Entrambe le date facevano parte del tour celebrativo per il quarantennale di attività del gruppo.

"40 Live" è commercializzato in ben sei edizioni diferenti. Partiamo dalle due standard, disponibili su supporto doppio DVD o doppio Blu-ray. Ci sono poi due limited edition, sempre su doppio DVD o doppio Blu-ray, ma con packaging speciale. Infine i fan più hardcore possono procurarsi l'edizione limited deluxe che, oltre a due DVD o due Blu-ray, includono un libro.

Questa è la tracklist di "CURÆTION-25: FROM THERE TO HERE | FROM HERE TO THERE":

1. Three imaginary boys

2. At night

3. Other voices

4. A strange day

5. Bananafishbones

6. A night like this

7. Like cockatoos

8. Pictures of you

9. High

10. Jupiter crash

11. 39

12. Us or them

13. It’s over

14. It can never be the same

15. Step into the light

16. The hungry ghost

17. Alt.end

18. The last day of summer

19. Want

20. From the edge of the deep green sea

21. Disintegration

22. If only tonight we could sleep

23. Sinking

24. Shake dog shake

25. One hundred years

26. Primary

27. A forest

28. Boys don’t cry

Di seguito, invece, la tracklist di "ANNIVERSARY: 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON":

1. Plainsong

2. Pictures of you

3. High

4. A night like this

5. The walk

6. The end of the world

7. Lovesong

8. Push

9. Inbetween days

10. Just like heaven

11. If only tonight

12. Play for today

13. A forest

14. Shake dog shake

15. Burn

16. Fascination street

17. Never enough

18. From the edge of the deep green sea

19. Disintegration

20. Lullaby

21. Caterpillar

22. Friday I’m in love

23. Close to me

24. Why can’t I be you

25. Boys don’t cry

26. Jumping someone else’s train

27. Grinding halt

28. 10:15 Saturday night

29. Kaa