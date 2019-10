Liam Gallagher: ecco quali sono i suoi punti di forza e di debolezza

“So di quanto io sia fantastico e so quanto posso fare schifo” è una frase che l’ex frontman degli Oasis pronuncia all’inizio del documentario “As it was” che racconta il ritorno alla musica di Liam Gallagher dopo lo scioglimento del gruppo di “Wonderwall”.

La citazione, tratta dal lungometraggio uscito nelle sale britanniche lo scorso 13 settembre, è stato uno spunto di riflessione a margine di un’intervista per la rivista GQ a cui il più giovane dei fratelli Gallagher ha raccontato quali sono i suoi punti di forza e quali di debolezza.

Liam - che lo scorso mese di settembre ha pubblicato l’album “Why me? Why not?” (qui la recensione) - ha raccontato che quando è in buona salute e quanto canta è intoccabile, due aspetti che rientrano tra i suoi punti forti, e ha aggiunto:

“Non sto parlando del modo di cantare, solo un mucchio di cazzate. Se vi piace quello, allora piscio addosso a tutti voi messi insieme.”

Tra i punti deboli dell’ex Oasis, invece, rientrano il concludere le canzoni insieme alla sua poca abilità nel suonare la chitarra, dicendo che questi non sono campi di sua competenza e che: “Festeggio troppo spesso. Forse ho rovinato un po’ la mia voce ma è piuttosto aggressiva e suona bene per me.”

Liam inserisce anche lo scrivere i testi delle canzoni tra le cose che lo mettono in difficoltà perchè, ha spiegato: