Mumford & Sons, ascolta la nuova canzone ‘Blind leading the blind’

La band di Marcus Mumford ha pubblicato una nuova canzone che si intitola “Blind leading the blind”. La canzone, uscita oggi, è il primo inedito dei Mumford & Sons dopo l’album “Delta” del 2018.

In un comunicato stampa - riportato dalla rivista britannica New Musical Express - il gruppo londinese ha raccontato di aver lavorato a lungo all’inedito pubblicato oggi, 23 ottobre, ma di non averlo concluso in tempo perchè potesse essere incluso nell’ideale seguito di “Wilder mind” del 2015. Marcus Mumford ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di aver finalmente finito il pezzo, dal momento che sembra essere una delle canzoni più impegnative, per le sue tematiche, che abbiamo pubblicato, sia per noi stessi che per il nostro pubblico”.

Stando a quanto riportato dal comunicato stampa, la band di “Ditmas” ha in programma, per la primavera 2020, di presentare nuova musica.

I Mumford & Sons - protagonisti lo scorso aprile al Mediolanum Forum di Assago, Milano, per presentare dal vivo la loro più recente fatica in studio di registrazione - lo scorso 13 ottobre sono stati raggiunti sul palco dello Zilker Metropolitan Park di Austin, in Texas, dal batterista dei Metallica Lars Ulrich per eseguire dal vivo brano “The wolf”.