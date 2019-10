Le canzoni di Mina in chiave jazz: esce l’album “Tre per una”

“Tre per una” è il nuovo disco di Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino in uscita il prossimo 25 ottobre, dedicato alla cantante cremonese: il trio di musicisti rende omaggio a Mina interpretando in chiave jazz le sue canzoni.

“Questo disco è nato da un’idea di Massimiliano Pani che ci ha accompagnato a Cremona per il concerto in omaggio a Mina. Quello spettacolo ha avuto grande successo tanto che Massimiliano ci ha suggerito di prendere spunto da quella serata per fare un vero e proprio disco. E così è nata la cosa”.

I tre jazzisti collaborano da anni con la voce di "Tintarella di luna”, registrando con la Tigre di Cremona diversi progetti come, tra gli altri, il disco “Maeba” del 2018. La scorsa estate il trio è stato invitato nella città cremonese per suonare dal vivo le canzoni interpretate da Mina; da questa esperienza è nata l’idea dell’album “Tre per una” di cui Danilo Rea ha detto:

Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino hanno realizzato il progetto che arriverà sui mercati domani - disponibile in CD, vinile e digitale - suonando per loro stessi, come ha aggiunto Massimiliano Pani che ha spiegato: “Loro sono il nucleo, la cellula iniziale di ogni arrangiamento di Mina parte da questo trio, da questa ritmica. Prima o poi bisognava fare una cosa dove loro suonano per loro stessi. Mina di questo lavoro, quando glielo abbiamo fatto sentire ha detto: ‘Molto carino’”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Tre per una”:

Versione CD

01. NON CREDERE

02. PAROLE PAROLE

03. MEDLEY Lucio Battisti: IO E TE DA SOLI / AMOR MIO / INSIEME

04. TINTARELLA DI LUNA

05. GRANDE GRANDE GRANDE

06. VIA DI QUA

07. E SE DOMANI

08. MEDLEY: GRANDE AMORE / BRIVIDO FELINO / ACQUA E SALE

09. VORREI CHE FOSSE AMORE

10. LA BANDA

Versione LP

Lato A

01. NON CREDERE

02. PAROLE PAROLE

03. MEDLEY Lucio Battisti: IO E TE DA SOLI / AMOR MIO / INSIEME

04. TINTARELLA DI LUNA

Lato B

01. GRANDE GRANDE GRANDE

02. MEDLEY: GRANDE AMORE / BRIVIDO FELINO / ACQUA E SALE

03. VORREI CHE FOSSE AMORE

04. E SE DOMANI