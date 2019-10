Raf e Umberto Tozzi: il tour congiunto riparte a marzo, le date

Il tour congiunto di Raf e Umberto Tozzi riprenderà il prossimo marzo. Dopo la serie di concerti di quest'anno, i due cantanti torneranno a condividere i palchi dei concerti anche nel 2020, per alcuni appuntamenti ospitati nei teatri che li vedranno celebrare i rispettivi repertori con successi come "Gloria", "Self control", "Cosa resterà degli anni '80", "Ti amo" e "Gente di mare".

La tournée ripartirà il 2 marzo dall'Europauditorium di Bologna e andrà avanti fino a fine aprile, quando chiuderà con un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Queste le date:

02 marzo – Europauditorium – BOLOGNA

08 marzo – Teatro Verdi – FIRENZE

25 marzo – Teatro Creberg – BERGAMO

31 marzo – Teatro Augusteo – NAPOLI

02 aprile – Teatro Team – BARI

06 aprile – Teatro Colosseo – TORINO

09 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

14 aprile – Teatro Carlo Felice – GENOVA

18 aprile – Teatro pala Bruel – BASSANO

29 aprile – Auditorium Parco della Musica – ROMA

I biglietti per i concerti di Raf e Umberto Tozzi sono disponibili in prevendita da oggi, mercoledì 23 ottobre, su TicketOne e nei punti vendita e nelle prevendite autorizzate. Per info: www.friendsandpartners.it.