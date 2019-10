Sanremo 2020: Monica Bellucci accanto ad Amadeus?

Mancano pochi mesi all’apertura della settantesima edizione del Festival di Sanremo e arrivano le prime conferme per Amadeus. Con un ruolo ancora da definire ci dovrebbe essere Monica Bellucci, attrice internazionale: secondo quanto riferito dal quotidiano freepress Leggo, potrebbe co-condurre la kermesse musicale o essere presente in qualità di ospite speciale.

Restano invece ancora da definire le altre figure femminili tra le quali spuntano i nomi di Milly Carlucci, noto volto Rai, Belen Rodriguez, già presente nell’edizione di Gianni Morandi del 2012, e Chiara Ferragni.

Il conduttore e direttore artistico, oltre che della scelta dei brani in gara, deve anche occuparsi del DopoFestival, per il quale sembrano concorrere Alessandro Cattelan e Marco Liorni. Secondo indiscrezioni ci sarebbe uno scarso interesse di Amadeus per lo show notturno legato al festival tanto che non sarà trasmesso su Rai1 ma su RaiPlay.

Resta certa la passerella per gli ex Carlo Conti e Pippo Baudo, probabilmente presenti anche nella giuria di qualità del Sanremo Giovani che decreterà il vincitore in una serata live il 19 dicembre.