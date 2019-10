Concerti: System of a Down e Korn agli I-Days di Milano nel 2020

Dopo l'annuncio di Billie Eilish, ora tocca ai System of a Down e ai Korn: la band per metà armena e per metà statunitense e il gruppo californiano arriveranno in concerto in Italia, sul palco degli I-Days di Milano, il 12 giugno 2020. Le due formazioni si esibiranno al Milano Innovation District, in Area Expo.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 30 ottobre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.