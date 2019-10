Concerti, Avril Lavigne: una nuova data a Milano

Si aggiunge una nuova data, oltre a quella del 16 marzo prossimo, al calendario italiano di Avril Lavigne: la voce di “Complicated” andrà in scena, nell’ambito del suo "Head Above Water World Tour”, anche il giorno precedente, il 15 marzo, al Lorenzini District di Milano, la stessa location prevista per il concerto del giorno successivo, dopo che l’organizzazione ha scelto di spostare nella nuova struttura dello Scalo Porta Romana l’appuntamento inizialmente previsto al Fabrique.

I biglietti per il nuovo live della cantante canadese della scuderia di Live Nation saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 23 ottobre. I biglietti per il 16 marzo non potranno invece più essere acquistati: la data è sold out.