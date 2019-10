XXXTentacion, ascolta ‘Hearteater’ dall’album postumo ‘Bad Vibes Forever’

Un nuovo brano di XXXTentacion, il rapper che nell’estate del 2018 ha perso la vita, ventenne, in una sparatoria, ha visto la luce. Si tratta di “Hearteater”, una delle canzoni che fa parte della tracklist dell’album postumo, in uscita entro la fine dell’anno, “Bad Vibes Forever”, disco che – riferisce l’edizione statunitense di Billboard – includerebbe i contributi di artisti e band come Lil Wayne, Lis Nas e Blink-182.

“Molte registrazioni, come “School Shooter” con il featuring di Lil Wayne o “Hearteater”, Jahseh – il vero nome di XXXTentacion è Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, ndr – le aveva conservate per quando la sua carriera sarebbe stata più solida, così che sarebbero state recepite meglio”, ha dichiarato Solomon Sobande, manager del rapper statunitense, concludendo:

Molte delle cose alle quali aveva lavorato, idee quasi complete, non sono state finite, forse hanno solo una strofa e un hook o il beat. Per terminare quelle canzoni l’industria musicale è venuta ad aiutarci.

Il prossimo venerdì 25 ottobre sarà pubblicato anche il video che accompagna “Hearteater”: nella clip ci sarà l’ex fidanzata della voce di “Sad!”, Geneva, che aveva accusato il rapper di molestie. “Bad Vibes Forever” non è il primo album postumo che raccoglie i materiali lasciati in sospeso da XXXTentacion: prima di esso sono stati pubblicati "Members only, vol. 4" e “Skins”, mentre i dischi dati alle stampe dal rapper, ancora in vita, sono stati “17” e “?”.