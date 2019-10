John Lodge ricorda come nacque il prog rock

I Moody Blues sono considerati tra i pionieri di quel genere musicale che viene identificato come progressive rock. Ultimate Classic Rock ha incontrato il bassista e cantante della storica band inglese John Lodge

Ha detto Lodge:

“Li ho incontrati per la prima volta (gli Yes) nei primi anni Settanta, penso facemmo qualche concerto insieme. Ma quei giorni sono andati e tutto è un po’ sfocato. Non sono così sicuro che abbiamo fatto dei concerti insieme o se ho semplicemente visto la band e sono rimasto sul palco ad ascoltarli con Chris Squire e Steve (Howe) e quelli che c’erano”.

Di quel periodo alla fine degli anni Sessanta Lodge dice:

“È stato semplicemente un grande momento. Stavamo tutti facendo progredire la nostra musica in un modo diverso dalla musica che c’era in radio. Andavamo in un posto diverso e per me fu davvero interessante ascoltare gli Yes e vedere fino a che punto avevano esteso l’adeguamento musicale della loro musica e ciò che vedevano essere il rock 'n' roll”.

Quando parla di ‘rock'n'roll’, Lodge osserva che lui e gli artisti britannici trassero ispirazione dalla musica che ascoltavano che proveniva dagli Stati Uniti e svilupparono "la britannicità del rock britannico", che, dice, si è evoluta nel rock progressivo.

Ripensando alla musica fatta dai Moody Blues, insieme ai loro contemporanei Yes, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni, è sorprendente pensare alla loro capacità di muoversi con l'evoluzione della tecnologia, che, a volte, si sviluppava mentre creavano un album.

Ammette Lodge: