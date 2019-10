Kanye West, il nuovo album: un comunicato ufficiale della casa discografica

Ora Kanye West non può più tornare indietro. Dopo essere stato più volte annunciato e in seguito rimandato, il nuovo album in studio del rapper americano ha ora una data d'uscita ufficiale: sarà pubblicato questo venerdì, 25 ottobre. E a confermarlo c'è anche un comunicato stampa della casa discografica, la Def Jam, che ribadisce che il nuovo progetto di Kanye West consiste in un album in studio e in un film disponibile solo nelle sale IMAX, dotate cioè di un sistema di proiezione che ha la capacità di mostrare immagini e video con una risoluzione molto superiore rispetto ai sistemi convenzionali.

"Jesus is king", questo il titolo del progetto, già svelato tempo fa, verrà fatto ascoltare in anteprima mondiale domani, mercoledì 23 ottobre, a Los Angeles. Ecco un trailer del film-documentario:

"Jesus is king" arriva a un anno di distanza da "ye".