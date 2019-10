Pink Sonic, la band tributo ai Pink Floyd in concerto in Italia

La musica del leggendario gruppo britannico sarà portata dalla vivo dalla band in tributo ai Pink Floyd che sarà in concerto anche in Italia per diverse date dal prossimo 21 novembre. I Pink Sonic saranno in tour per la prima volta nei teatri italiani con uno spettacolo della durata di 140 minuti. I protagonisti sul palco saranno le canzoni dell’ormai disciolto gruppo di David Gilmour e i musicisti della band fondata da Francesco “Pavananda" Pavan nel 2011 che interagiranno con le luci, i laser e con uno schermo circolare di 5 metri fornito di 32 luci.

La formazione della tribute band veneta è composta, oltre che da Francesco - fondatore, chitarra e voce principale del gruppo - dal batterista William Moor, dal bassista e voce Michele Lavarda, da Gioel Stradiotto alle tastiere, da Gabriele Andreotti al sassofono e da Marco Marinato come chitarra ritmica; la band si completa delle voci di Valerie Buckley, Manuela Milanese e Nicole Stella.

I biglietti per assistere ai primi concerti in programma dell’ ‘European Pink Floyd esperience tour’ in Italia sono disponibili all’acquisto al seguente link www.pinksonicshow.com.

Ecco il calendario delle date a oggi confermante, in continuo aggiornamento:

21.11 Teatro San Domenico – Crema (CR)

22.11 Palazzo Dei Congressi – Lugano

21.12 Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli – Roma

27.01 Teatro Manzoni – Milano

07.03 Gran Teatro Geox – Padova

21.03 Teatro Morato – Brescia

26.03 Teatro Concordia – Torino

28.03 Tuscany Hall (ex-Obihall) – Firenze

01.04 Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine

08.04 Teatro Filarmonico - Verona

21.04 Europaditorium – Bologna

23.04 Teatro Lyrick – Assisi