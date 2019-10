Sanremo 2020: ecco i 65 selezionati per entrare a Sanremo Giovani

Sono stati selezionati i sessantacinque artisti che parteciperanno alla prima fase di Sanremo Giovani. La lista prevede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi: ci sono alcuni ritorni, come Federica Abbate e Giulia Mutti, già finalisti a Sanremo Giovani nella passata edizione, alcuni nomi abbastanza conosciuti come ​Eugenio In Via Di Gioia, Blindur, Ainé e qualche Ex-talent (Leo Gassmann da X Factor, Thomas e Jafeo da Amici).

La selezione è stata eseguita dalla commissione presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, affiancato da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Secondo quanto dichiarato dal direttore artistico sono arrivate quasi 850 proposte e per questo si è deciso di portare i selezionati per questa fase da 60 a 65. Un'ulteriore selezione con audizioni dal vivo (previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di Roma) porterà ai 20 che parteciperanno alla trasmissione condotta da Marco Liorni “Italia Si”, nelle quattro puntate del 16-23-30 novembre e del 7 dicembre.

Da qui arriveranno quindi i 10 finalisti che aspirano a essere tra i cinque artisti che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”: saranno scelti nella finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1 il 19 dicembre. I 5 prescelti parteciperanno al Festival 2020, sezione giovani, insieme ai due vincitori di Area Sanremo e alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Ecco l’elenco dei sessantacinque cantanti selezionati e i corrispetivi titoli dei brani presentati:

YaMatt - Desideri

I TRISTI - L’ultima notte dell’anno

Fadi - Due noi

Federica Abbate - I sogni prima di dormire

Nico Arezzo - VOLO

Loren - Stendhal

Manuel Finotti - INSHALLAH

Réclame - Il viaggio di ritorno

Devil A - Disordine

Fasma - Per sentirmi vivo

Leo Gassmann - Vai Bene Così

Giulia Mutti - Romanzo Cattivo

Jefeo - Un due tre stella!

AINE' - Van Gogh

IOSTOCONPAOLO - Io sono Paolo

Libero - La Casa del Vento

Simona Severini - Una cosa bella

Shari - Stella

Cobalto - Glover

Calma - Labbra & Winston

Richi Sweet - Dedicata a me

Five and Fist - Prima di te

Chico - Con me

Avincola - Un rider

Caponetti - Batman Autogrill

Mose - Hai mai

Federico Baroni - Psycho Love

Le Larve - Piove

Cristina Cafiero - In punta di piedi

Liberamenti - Laurearmi in felicità

NOVA -Resta

Samuel Pietrasanta - E dove sarai tu

Matteo Costanzo - La giusta distanza

Michele Merlo - Vorrei proteggerti dal mondo

EPICOCO - Da quando mi hai detto di sì

Moonage - Portogallo

Blindur - Eclisse

LE RADÏCI - Mi basterebbe il tuo nome

Filo Vals - Lunedì

PURITANO - La Storia Della Vita Mia

LUCKY&STRIKE - Sangue & Rossetti

ICARO - Via

WakeUpCall - Tu non ascolti mai

MOKI - È TUTTO UN BLA BLA BLA

Mike Baker - Stupido

Leonardo De Andreis - Rivelazione

Seba - Davide Contro Golia

MARKO - VIVRO’ PER TE

Thomas - Ne 80

Revman - San Michele il poliziotto

ROBERTA FINOCCHIARO - L’ANIMA E' L'UNICA CHIAVE

IDEM - NON ME NE FREGA UN CA

MARCO SENTIERI - BILLY BLU

RAIM - LABIRINTO

GAVIO - LA MIA GENERAZIONE

Patrizio Santo - L’estate a dicembre

Filippo Ruggieri - Ah Paolè!

Eugenio In Via Di Gioia - Tsunami

Easy Funk - Sognare è gratis

Manitoba - Ci divertiamo

Manuel Moscatti - Dimentica

Bizzarro - Parla solo con me

Leonardo Tomarelli - Ne ho bisogno

Madda - La mia stanza

Alessandro Coli - Paranoia