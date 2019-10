Glen Hansard: guarda il video di "Race to the bottom"

Il cantautore irlandese - che sarà in concerto in Italia per tre date il prossimo mese di novembre - ha pubblicato il video che accompagna la canzone "Race to the bottom” estratta dall'album "This wild willing", uscito lo scorso aprile.

La clip che accompagna il brano di Glen Hansard è stata girata a Parigi da Myles O'Reilly e Simon O'Neill, come ha spiegato la voce di "I’ll be you, be me":