MTV EMAs 2019, anche Niall Horan tra i performer

Si aggiunge anche l’ex One Direction Niall Horan alla squadra di artisti che andranno in scena agli MTV EMAs 2019 al Centro Fiere e Congressi di Siviglia (FIBES) il prossimo 3 novembre. La manifestazione, che sarà trasmessa in diretta su MTV, aveva in precedenza annunciato gli altri performer destinati ad animare la serata: Halsey, Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max e Mable, mentre i Green Day si esibiranno la sera prima in Plaza de España. Si attendono altri nomi nei prossimi giorni.

Il cantante irlandese ha diffuso all’inizio del mese di ottobre il suo ultimo singolo "Nice to Meet Ya", brano apripista della prossima fatica solista di Niall Horan, alla quale l’artista è al lavoro insieme a Greg Kurstin: il disco sarà il secondo per Horan, che nel 2017 ha esordito nel mercato del disco con “Flicker”.