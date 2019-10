Social Distortion in concerto al Carroponte di Milano

A quattro anni di distanza dal loro ultimo passaggio in Italia i Social Distortion tornano nella Penisola per un concerto al Carroponte di Milano in calendario per il prossimo 17 giugno. E se tutto andasse come alcune indiscrezioni sembrano indicare la band di Mike Ness potrebbe anche portare la musica di un nuovo disco nello spazio di via Granelli. Le prevendite per il live sono già attive: i biglietti possono essere già acquistati su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire da 35€ + ddp..

I punk rocker statunitensi festeggeranno i loro quarant’anni di carriera con un concerto evento che si terrà al Five Point Amphitheatre di Orange County, dove i Social Distortion andranno in scena sabato prossimo, 26 ottobre, con diversi ospiti che vanno da Joan Jett ai Kills, dagli Eagles of Death Metal ai Black Lips.