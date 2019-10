Concerti, Stereophonics: una data a febbraio a Milano

Gli Stereophonics hanno annunciato una data a Milano il prossimo 8 febbraio, prevista al Lorenzini District del capoluogo lombardo. I biglietti per il live, l’unico previsto nella Penisola al momento dalla band della Cynon Valley, saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre al costo di 35,00 € (posto unico) + diritti di prevendita.

Il tour nel Vecchio Continente di Kelly Jones e compagni prenderà il via il prossimo 24 gennaio a Madrid per poi concludersi – dopo essere passato in Spagna, Francia, Olanda, Germania, Italia, Svizzera e Lussemburgo – il 12 febbraio ad Amburgo. La tournée porterà sui palchi internazionali la musica di “Kind”, il nuovo album degli Stereophonics in uscita tra tre giorni, il prossimo 25 ottobre, per la produzione dello stesso Kelly Jones e di George Drakoulias. Questa la tracklist di “Kind”:

1. I Just Wanted The Goods

2. Fly Like An Eagle

3. Make Friends With The Morning

4. Stitches

5. Hungover For You

6. Bust This Town

7. This Life Ain't Easy (But It's The One That We All Got)

8. Street Of Orange Light

9. Don't Let The Devil Take Another Day

10. Restless Mind

Il disco è stato anticipato dal brano “Fly Like An Eagle”, diffuso la scorsa estate. Se ve lo foste perso lo trovate qui: