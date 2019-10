Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: la radio? La ascolteremo in streaming

Immaginate di poter ascoltare la vostra emittente radio preferita - sia essa locale o nazionale - direttamente dal vostro cellulare, in streaming: succederà presto. Qualche giorno fa a Milano Player Editori Radio, società che raggruppa i maggiori network radiofonici italiani, ha stretto un accordo con la società tecnologica Radioplayer Worldwide per la realizzazione di RadioPlayer Italia, app che permetterà di fruire in streaming dai dispositivi mobili, dai computer, dai sistemi in-car e in-house i contenuti delle emittenti radiofoniche italiane ai quali si aggiungeranno offerte on demand, podcast, video e contenuti offline. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

Il modello Radioplayer è già operativo e funzionante su diversi paesi, dalla Svizzera a Perù: uno dei migliori esempi di riconversione della radio dall'etere al digitale è quello inglese, dove Radioplayer è disponibile dal 2011 grazie all'alleanza tra la BBC e i maggiori network privati.

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

